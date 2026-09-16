Olay, Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen söğüt ağacı devrildi.
Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi
Ağacın otomobilin üzerine düşmesiyle araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kent genelinde zaman zaman etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.