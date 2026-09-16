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Giriş Tarihi: 16.09.2026 23:14 Son Güncelleme: 16.09.2026 23:26

Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, korku dolu anlara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen söğüt ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İHA
Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Olay, Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen söğüt ağacı devrildi.

Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi

Ağacın otomobilin üzerine düşmesiyle araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kent genelinde zaman zaman etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

#BEYŞEHİR #KONYA

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Fırtınada kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine devrildi
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