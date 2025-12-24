Haberler Yaşam Haberleri FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 24.12.2025 12:50 Son Güncelleme: 24.12.2025 12:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

FLO YÖNETİM KURULU ÜYESİ MAHMUT UĞUR ZİYLAN DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında model, oryantal ve iş adamlarının da aralarında olduğu birçok ünlü isim gözaltına alındı. FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

SUÇ MADDELERİ KABARIK

Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"ve "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.

