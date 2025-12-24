FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
FLO YÖNETİM KURULU ÜYESİ MAHMUT UĞUR ZİYLAN DA GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında model, oryantal ve iş adamlarının da aralarında olduğu birçok ünlü isim gözaltına alındı. FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
SUÇ MADDELERİ KABARIK
Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"ve "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.