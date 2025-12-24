FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan gözaltına alındı

SUÇ MADDELERİ KABARIK

Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"ve "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.