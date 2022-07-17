Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray’la adı anılan Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün son olarak Florian Grillitsch ile adı anılmasının ardından futbolcuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Florian Grillitsch biyografisi ve detaylar şöyle;
Florian Grillitsch (d. 7 Ağustos 1995), orta saha pozisyonunda görev yapan Avusturyalı futbolcudur. TSG 1899 Hoffenheim'de forma giymektedir.