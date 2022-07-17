Haberler Yaşam Haberleri Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray’la adı anılan Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 17.7.2022 20:48 Son Güncelleme: 17.7.2022 20:48

Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray’la adı anılan Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı?

Yaz transfer sezonu kapsamında kadrosuna yeni isimler katmaya devam eden Galatasaray’da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. Sarı-kırmızılıların Florian Grillitsch ile adının anılması sonrasında oyuncuya ilişkin bilgiler merak konusu olarak Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray’la adı anılan Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün son olarak Florian Grillitsch ile adı anılmasının ardından futbolcuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

FLORİAN GRİLLİTSCH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Florian Grillitsch biyografisi ve detaylar şöyle;



Florian Grillitsch (d. 7 Ağustos 1995), orta saha pozisyonunda görev yapan Avusturyalı futbolcudur. TSG 1899 Hoffenheim'de forma giymektedir.



Doğum tarihi: 7 Ağustos 1995 (26 yaşında)

Doğum yeri: Neunkirchen, Avusturya

Boyu: 1,87 m (6 ft 1 1⁄2 in)

Mevkii: Orta saha

KULÜP BİLGİLERİ

Kulübü: TSG 1899 Hoffenheim

Numarası: 11



PROFESYONEL KARİYERİ

2013-2015 - SV Werder Bremen II

2015-2017 - SV Werder Bremen

2017- TSG 1899 Hoffenheim



FLORİAN GRİLLİTSCH BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel değeri 16.00 Milyon Euro

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Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray’la adı anılan Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı?
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