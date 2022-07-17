Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray’la adı anılan Florian Grillitsch kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün son olarak Florian Grillitsch ile adı anılmasının ardından futbolcuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında, nereli, bonservisi ne kadar, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

FLORİAN GRİLLİTSCH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Florian Grillitsch biyografisi ve detaylar şöyle;