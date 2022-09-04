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Giriş Tarihi: 4.9.2022 19:51 Son Güncelleme: 4.9.2022 19:57

Fotoğraf çekmek için indiği araç uçuruma yuvarlandı, araçta bulunan kadın turist öldü

Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda yabancı turist aile  manzarayı fotoğraflamak için aracı yol kenarına çekti. Araçtan inen sürücü manzarayı cep telefonuyla görüntülerken iddiaya göre aracının  el freninin çekilmemesi sonucu  araç taşlık uçuruma yuvarlandı.Araçta bulunan yabancı uyruklu Haifa Saqer Alnoaimi (68) isimli kadın hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fotoğraf çekmek için indiği araç uçuruma yuvarlandı, araçta bulunan kadın turist öldü

Kaza akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkiinde, meydana geldi. Zigana Dağından Torul istikametine inerken manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü aracını yol kenarına çekti.

İddiaya göre araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken bu sırada el freni çekmeyi unuttu. Freni tutmayan araç içinde bulunan yabancı uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile yaklaşık 150 metrelik taşlık uçurma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan araç, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde araç içinde bulunan yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadın Alnoaimi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fotoğraf çekmek için indiği araç uçuruma yuvarlandı, araçta bulunan kadın turist öldü
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