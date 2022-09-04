Fotoğraf çekmek için indiği araç uçuruma yuvarlandı, araçta bulunan kadın turist öldü

Kaza akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkiinde, meydana geldi. Zigana Dağından Torul istikametine inerken manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü aracını yol kenarına çekti.
İddiaya göre araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken bu sırada el freni çekmeyi unuttu. Freni tutmayan araç içinde bulunan yabancı uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile yaklaşık 150 metrelik taşlık uçurma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan araç, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde araç içinde bulunan yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden yabancı uyruklu kadın Alnoaimi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.