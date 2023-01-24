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Giriş Tarihi: 24.1.2023 21:16

Fotoğraf çekmek için kayalığa çıkan kadın düşerek hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti.

İHA
Fotoğraf çekmek için kayalığa çıkan kadın düşerek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ikamet eden 33 yaşındaki Samiha Özer, gezmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyüne gitti.

15 METRE YÜKSEKLİKTE DÜŞTÜ

Doğada dolaştığı sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayalıklardan feci şekilde yere çakılan Özer, olay yerine hayatını kaybetti. Özer'in cesedi bölgeye gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü alandan çıkarıldı.

Özer'in cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarmanın tahkikatı sürüyor.

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Fotoğraf çekmek için kayalığa çıkan kadın düşerek hayatını kaybetti
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