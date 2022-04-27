Haberler Yaşam Haberleri Fotoğraf yarışması için son 4 gün
Giriş Tarihi: 28.4.2022

Fotoğraf yarışması için son 4 gün

SABAH
Fotoğraf yarışması için son 4 gün

NUN Okulları fotoğraf yarışması için başvurular, 2 Mayıs’ta sona erecek. Bu yıl ramazan ayının heyecanı ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasının bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor. Yarışmaya katılmak için son 4 gün kaldı. Geçen yıl dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun ilgi gören, 13 farklı ülke ve 42 şehirden 1000'in üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, bu yıl da ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.



'ÇOCUKLARI BEKLİYORUZ'
Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanmasıyla renklenecek yarışmada, kazananları aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller bekliyor. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak, fotoğraf yarışmasının yanı sıra @capture.thelight Instagram hesabında belirlenen konseptler ile haftalık video yarışmaları da düzenleniyor. "Ramazanın Işığını Yakala" 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için başvurular 2 Mayıs'a kadar sürecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken çektikleri fotoğrafları, nunokullari.com web sitesine yükleyerek başvuruda bulunmak. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "Son iki yıldır pandemiden dolayı ramazan ayının kendine has manevi atmosferini doyasıya yaşayamadık. Yine tedbiri elden bırakmadan bu günlerin heyecanını daha fazla paylaşma fırsatını bulabilmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fotoğraf yarışması için son 4 gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA