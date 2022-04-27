Fotoğraf yarışması için son 4 gün

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasının bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor. Yarışmaya katılmak için son 4 gün kaldı. Geçen yıl dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun ilgi gören, 13 farklı ülke ve 42 şehirden 1000'in üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, bu yıl da ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanmasıyla renklenecek yarışmada, kazananları aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller bekliyor. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak, fotoğraf yarışmasının yanı sıra @capture.thelight Instagram hesabında belirlenen konseptler ile haftalık video yarışmaları da düzenleniyor. "Ramazanın Işığını Yakala" 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için başvurular 2 Mayıs'a kadar sürecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken çektikleri fotoğrafları, nunokullari.com web sitesine yükleyerek başvuruda bulunmak. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "Son iki yıldır pandemiden dolayı ramazan ayının kendine has manevi atmosferini doyasıya yaşayamadık. Yine tedbiri elden bırakmadan bu günlerin heyecanını daha fazla paylaşma fırsatını bulabilmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.