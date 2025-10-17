Fotoğrafa adanmış bir hayat

Türkiye'nin dünya çapındaki fotoğraf sanatçısı Ara Güler, vefatının üzerinden 7 yıl geçse de tarihe şahitlik eden fotoğraflarında yaşıyor. Fotoğrafın evrensel gücünü çocukluk yaşlarında keşfeden Güler, 1940 yılından itibaren deklanşöre bastı. Öyle ki yakaladığı kareler uluslararası nice ödül aldı. 1928 yılında İstanbul'da doğan Ara Güler, fotoğrafa olan tutkusunu erken fark etti. Ve tarihe geçen fotoğraflara imza attı. "Time- Life", "Paris-Match" ve "Der Stern" dergilerinin Yakın Doğu foto muhabirliği görevini üstlendi. İngiltere merkezli "Photography Annual Antolojisi" Güler'i "Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısı"ndan biri olarak tanımladı. Ara Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı ve İsviçre'de çıkan Kamera dergisi kendisine özel bir sayı ayırdı.

2 MİLYON FOTOĞRAF

Ömrünü fotoğraf sanatına adayan Güler'in arşivinde 2 milyon fotoğraf olduğu biliniyor. Güler döneminin bazı ünlü simalarıyla röportajlar da gerçekleştirdi. Onlardan bazıları şunlar: Kemal Tahir, Orhan Kemal, İsmet İnönü, Winston Churchill, İndira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Salvador Dali ve Picasso. Ara Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşmuş ve çalışma ofisindeki süreci fotoğraflamıştı. 90 yaşında vefat eden Güler, Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.