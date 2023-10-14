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Giriş Tarihi: 14.10.2023 00:47

Fransa'da büyük skandal! "Selamünaleyküm" diyene gözaltı!

Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.

AA
Fransa’da büyük skandal! Selamünaleyküm diyene gözaltı!

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.

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Fransa'da büyük skandal! "Selamünaleyküm" diyene gözaltı!
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