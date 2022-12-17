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Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:20 Son Güncelleme: 17.12.2022 10:56

Fransa’da Trabzonlu genç okuldan dönerken silahlı saldırıda öldürüldü

Fransa’da Güzel Sanatlar Fakültesinde Mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç (20), önceki gün okulundan evine dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akın Genç’in ölümü Trabzon’u yasa boğdu. Fransa polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fransa’da Trabzonlu genç okuldan dönerken silahlı saldırıda öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuyan ve ailesiyle birlikte Fransa'da yaşayan, Trabzon'un Çaykara ilçesi nüfusuna kayıtlı Akın Genç, akşam saatlerinde okulundan evine dönerken Aulnay Sous Bois'da bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akın Genç'in cenazesi adli işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Trabzon'a gönderileceği öğrenildi. Fransız polisi ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KAHPELERİN, KALLEŞLERİN KURŞUNLARIYLA KURBAN EDİLDİ!

Trabzon'lu gencin ölümü Trabzon'u yasa boğdu. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Trabzonlu evladımız Akın Genç'in okuldan dönerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Trabzon Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Meleğimiz, yeğenimiz, Paris Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Akın'ımız kahpelerin, kalleşlerin kurşunlarıyla kurban edildi. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Annene, babana ve bütün aileye Allah sabırlar ihsan eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi.

GENCECİK YAVRUMUZ HAYATTAN KOPARILDI

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ise, Akın Genç'in Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuduğunu belirterek, "Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti. Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış. Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır. Adli bir vaka olduğu için cenaze işlemleri bir haftayı bulacaktır. Başta genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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Fransa’da Trabzonlu genç okuldan dönerken silahlı saldırıda öldürüldü
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