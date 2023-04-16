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Giriş Tarihi: 16.4.2023 09:35

Fransız hasta Türk doktorlarının elinde derman buldu

Fransız Yannick Olivier Larerche’ye (51) kasık bölgesindeki ağrı ve şişlik nedeniyle başvurduğu hastanede kasık fıtığı tanısı konularak ameliyata alındı. Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, “Fıtık durumunda fıtık kesesi içine karın içi organlar girebilmektedir. Bağırsak girip bağırsağın patlaması durumunda ölümcül sonuçlar olabilir ve ameliyat gerekmektedir. Hastamızın başarılı şekilde ameliyatını gerçekleştirdik” dedi.

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Yannick Olivier Larerche, Türkiye ziyareti sırasında kasık bölgesinde şişlik ve ağrı hissetti. Bunun üzerine Konya Farabi Hastanesi'ne başvuran Larerche'e yapılan tetkikler sonucunda kasık fıtığı teşhisi konuydu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul tarafından başarılı bir operasyon geçiren Fransız Yannick Olivier Larerche yeniden sağlığına kavuştu.

'ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Kasık fıtığını ölümcül sonuçlar doğurabildiğini belirten Op. Dr. Onur Cumbul, "Hastamız kasık bölgesinde ağrı ve şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaptığımız tetkikler neticesinde kasık fıtığı tanısı koyduk. Daha sonra hastamızı ameliyata aldık. Karın bölgesinde yırtık oluşması durumuna fıtıklaşma demekteyiz. Bu fıtıklaşma doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişmektedir. Fıtıklaşma durumunda özelikle kasık bölgesinde ağrı şişlik yürürken ağrı oluşumu ve erkeklerde hayalarda ağrı oluşabilmektedir. Fıtık durumunda fıtık kesesi içine karın içi organlar girebilmektedir. Bağırsak girip bağırsağın patlaması durumunda ölümcül sonuçlar olabilir. Fıtık tedavisi herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ameliyatta fıtıklaşma yırtık alanı dikerek üzerine dışarıdan örgü yama koymaktayız" dedi.

Fransa'da yaşadığını belirten Yannick Olivier Larerche ise Türkiye'ye gidip gelirken rahatsızlandığını, ağrılarının giderek artamaya başladığını ve ameliyat olduğunu, Türk doktorları sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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Fransız hasta Türk doktorlarının elinde derman buldu
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