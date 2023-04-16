Fransız hasta Türk doktorlarının elinde derman buldu

'ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Kasık fıtığını ölümcül sonuçlar doğurabildiğini belirten Op. Dr. Onur Cumbul, "Hastamız kasık bölgesinde ağrı ve şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaptığımız tetkikler neticesinde kasık fıtığı tanısı koyduk. Daha sonra hastamızı ameliyata aldık. Karın bölgesinde yırtık oluşması durumuna fıtıklaşma demekteyiz. Bu fıtıklaşma doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişmektedir. Fıtıklaşma durumunda özelikle kasık bölgesinde ağrı şişlik yürürken ağrı oluşumu ve erkeklerde hayalarda ağrı oluşabilmektedir. Fıtık durumunda fıtık kesesi içine karın içi organlar girebilmektedir. Bağırsak girip bağırsağın patlaması durumunda ölümcül sonuçlar olabilir. Fıtık tedavisi herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ameliyatta fıtıklaşma yırtık alanı dikerek üzerine dışarıdan örgü yama koymaktayız" dedi.