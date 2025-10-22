Haberler Yaşam Haberleri Freni boşalan metrobüs kaza yaptı
Freni boşalan metrobüs kaza yaptı

İstanbul'da gün geçmiyor ki İETT otobüslerinin karıştığı bir kaza veya arıza yaşanmasın. Kentte dün de Küçükçekmece'de freni boşalan metrobüs yolcu alan başka bir metrobüse durakta arkadan çarptı. Kazada savrulan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde yaklaşık yarım saat aksama yaşanırken, iki istikamette de uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Kazada hasar gören metrobüslerin çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
