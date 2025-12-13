Futbolda bahis soruşturmasında çarpıcı detaylar: Telefonlarından sanal kumar da çıktı

'86 BİN LİRAYA ÇÖKTÜLER'

Pendiksporlu Emircan Çiçek, Whatsapp incelemelerinde, "86 bin liramıza çöktüler. Siteden kazandık. Bahis mi. Evet. Ne bu yok slot. Mail için ne lazımdır ki. E-postayla kayıtlı site var mı diye bakacaklar" dediği saptandı. Çiçek'in 2 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesine ait kupon görsellerine rastlandı.

Boluspor'da top koşturan Ensar Bilir'in 4 yasadışı kumar ve bahis sitesine erişim kaydı bulundu.