Haberler Yaşam Haberleri Galata’da akılalmaz dolandırıcılık! 'Fırça düşürme' yöntemiyle para almaya çalıştı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:07

Galata’da akılalmaz dolandırıcılık! 'Fırça düşürme' yöntemiyle para almaya çalıştı: O anlar kameraya yansıdı!

İstanbul Galata’da meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. Ayakkabı boyacısı 32 yaşındaki adam 'Fırça düşürme' yöntemiyle Rus kadın turistin ayakkabısını boyayarak para almaya çalıştı. Kadın para vereceği sırada sokaktan geçen diğer Rus turistler duruma müdahale ederek turistin para vermesini engelledi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Galata’da akılalmaz dolandırıcılık! ’Fırça düşürme’ yöntemiyle para almaya çalıştı: O anlar kameraya yansıdı!
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Olay, 23 Haziran Salı günü Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayakkabı boyacısı gibi davranan M.G. (32), turistleri dolandırmak için kullanılan 'Fırça düşürme' yöntemiyle elindeki boya fırçasını bilerek yere bıraktı. Fırçayı yerden alarak kendisine veren Rus kadın turiste teşekkür etmek istediğini söyleyen şüpheli, kadının ayakkabısını boyamaya başladı. Boyanın ardından şüpheli turistten para talep etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadın para vermek üzereyken sokakta yürüyen diğer Rus turistler durumu fark edip koşarak duruma müdahale etti. Turistler, kadının para vermesine engel olurken şüpheliyle turistler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Galata'da 'fırça düşürme' bahanesiyle para istedikleri turist kadını yoldan geçen diğer turistler kurtardı | Video

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki şüphelinin M.G. olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında şüpheli, Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. M.G. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BEYOĞLU #İSTANBUL

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Galata’da akılalmaz dolandırıcılık! 'Fırça düşürme' yöntemiyle para almaya çalıştı: O anlar kameraya yansıdı!
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