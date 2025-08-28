Galataray’ın rakipleri kimler oldu, hangi takım? Şampiyonlar Ligi kura çekimi, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup kuraları Monaco, Grimaldi Forum'da yapılıyor. Tek temsilcimiz Galatasaray, 4. torbadan kura çekimine katılıyor ve rakipleri merakla bekleniyor. Peki, Galataray'ın rakipleri kimler oldu, hangi takım? İşte, muhtemel rakip takımlar:İşte detaylar.