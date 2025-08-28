Galataray’ın rakipleri kimler oldu, hangi takım? Şampiyonlar Ligi kura çekimi, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup kuraları Monaco, Grimaldi Forum'da yapılıyor. Tek temsilcimiz Galatasaray, 4. torbadan kura çekimine katılıyor ve rakipleri merakla bekleniyor. Peki, Galataray'ın rakipleri kimler oldu, hangi takım? İşte, muhtemel rakip takımlar:İşte detaylar.
2025-2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kurası, Monako'da 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)
2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)
3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)
4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:
1. Hafta: 16/18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026