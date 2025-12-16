Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Şampiyonlar Lig maçları
Giriş Tarihi: 16.12.2025 08:02 Son Güncelleme: 16.12.2025 08:11

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Şampiyonlar Lig maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşaması fikstüründeki en kritik maçlardan birine hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol devi Atletico Madrid’i İstanbul’da konuk edecek. Türk futbolseverlerin şimdiden takvime işaretlediği bu dev mücadele için maç tarihi ve saati belli oldu. İşte Avrupa devlerinin karşı karşıya geleceği Galatasaray - Atletico Madrid maçına dair merak edilen tüm detaylar.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Şampiyonlar Lig maçları
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasındaki iddiasını sürdürmek için güçlü rakiplerle karşılaşıyor. Zorlu fikstürün bir sonraki önemli randevusu, İspanya'nın köklü kulübü Atletico Madrid'e karşı kendi evinde oynanacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Aslanlar, taraftarının desteğiyle bu kritik 90 dakikadan galibiyetle ayrılarak tur şansını yükseltmeyi hedefliyor. Peki; Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Atletico Madrid'i karşı karşıya getirecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 7. Hafta mücadelesinin tarih ve saat bilgileri kesinleşti:

Detay Bilgi
Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi (Lig Aşaması 7. Hafta)
Rakip Atletico Madrid
Tarih (Ne Zaman) 21 Ocak 2026 Çarşamba
Saat (Saat Kaçta) 20:45
Stadyum Rams Park Stadyumu, İstanbul

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türk futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu uluslararası karşılaşmanın yayın bilgileri de önceki maçlara bakarak tahmin ediliyor.

Galatasaray - Atletico Madrid maçının TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray ilk 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Şampiyonlar Lig maçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz