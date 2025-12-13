Galatasaray - Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Voleybol Sultanlar Ligi

Sultanlar Ligi'nde her galibiyetin yolda büyük önem taşıdığı haftada, İstanbul derbisi sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Sezon hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadelede galip gelerek moral depolamak ve ligdeki iddialarını pekiştirmek istiyor. Voleybol kalitesinin yüksek olacağı bu derbi, Pazar günü ekranlara gelecek.
Türk voleybolunun iki büyük markasını karşı karşıya getirecek olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, bu hafta sonu gerçekleşecek:
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Sultanlar Ligi derbisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.