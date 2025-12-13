Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray - Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Voleybol Sultanlar Ligi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:14

Sultanlar Ligi'nde heyecan dorukta! Türk voleybolunun iki köklü kulübü Galatasaray ile Beşiktaş, ligin kritik derbisinde karşı karşıya geliyor. Liderlik takibini yakından ilgilendiren bu mücadele, voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbinin tarih, saat ve yayın bilgileri.

Sultanlar Ligi'nde her galibiyetin yolda büyük önem taşıdığı haftada, İstanbul derbisi sporseverlerin ilgi odağı haline geldi. Sezon hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, kıran kırana geçmesi beklenen bu mücadelede galip gelerek moral depolamak ve ligdeki iddialarını pekiştirmek istiyor. Voleybol kalitesinin yüksek olacağı bu derbi, Pazar günü ekranlara gelecek.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk voleybolunun iki büyük markasını karşı karşıya getirecek olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, bu hafta sonu gerçekleşecek:

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Sultanlar Ligi derbisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, voleybolseverlerin yakından takip ettiği TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, ligde averajla 3. sırada yer alıyor. Rakibi ise 3 galibiyet 7 mağlubiyet ve averajla 8. basamakta bulunuyor.

