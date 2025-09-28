Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. lk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Okan Buruk ve ekibi, bu maçta galip gelmek istiyor. Kritik mücadele, her iki takımın performansı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Liverpool mücadelesi heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu kritik maç, gruptaki puan durumu ve ilerleyen turlar için belirleyici olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı 30 Eylül Salı TSİ ile 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

