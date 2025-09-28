GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Liverpool mücadelesi heyecanla bekleniyor. Taraftarlar, karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu kritik maç, gruptaki puan durumu ve ilerleyen turlar için belirleyici olacak. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı 30 Eylül Salı TSİ ile 22:00'de başlayacak.
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00