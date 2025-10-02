Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki 3. maçına çıkacak. İlk iki karşılaşmayı geride bırakan Okan Buruk ve ekibi 3. mücadelede sahadan galip ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek istiyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte, Galatasaray Bodo/Glimt maç tarihi!