Giriş Tarihi: 2.10.2025 07:08

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçı geride bıraktı. İlk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen sarı kırmızılılar ikinci maçında Liverpool karşısında 1-0 galip geldi. Galatasaray ve taraftarı ise bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçının tarihine odaklandı. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki 3. maçına çıkacak. İlk iki karşılaşmayı geride bırakan Okan Buruk ve ekibi 3. mücadelede sahadan galip ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek istiyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte, Galatasaray Bodo/Glimt maç tarihi!

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçını Bodo/Glimt ile yapacak. Temsilcimizin kendi evinde gerçekleşecek mücadele 22 Ekim günü oynanacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan aktarılması bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

3. hafta
22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimt

4. hafta
5 Kasım | Ajax - Galatasaray

5. hafta
25 Ekim | Galatasaray - Union Saint-Gilloise

6. hafta
9 Aralık | Monaco - Galatasaray

7. hafta
21 Ocak 2026 | Galatasaray - Atletico Madrid

8. hafta
28 Ocak 2026 | Manchester City - Galatasaray

Galatasaray, 8 haftanın sonunda lig aşamasını ilk 8'de bitirmesi durumunda son 16'ya kalacak. Puan tablosunda 9 ila 24'üncü sıralarda arasındaki takımlar ise iki ayaklı play-off oynayacak. Lig aşamasını 9-16 arasında bitirenlerle 17-24 arasında tamamlayan takımlar play-off'ta eşleşiyor. Bu aşamanın galipleri de son 16 turuna kalacak.

25-35 arasında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda edecek.

