GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasındaki iddiasını sürdürmek için güçlü rakiplerle karşılaşıyor. Zorlu fikstürün bir sonraki önemli randevusu, İspanya'nın köklü kulübü Atletico Madrid'e karşı kendi evinde oynanacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Aslanlar, taraftarının desteğiyle bu kritik 90 dakikadan galibiyetle ayrılarak tur şansını yükseltmeyi hedefliyor. Peki; Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?