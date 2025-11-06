Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasının beşinci haftasında en kritik maçlarından birine hazırlanıyor. İlk dört haftada gösterdiği performansla 9. sıraya yükselen Aslan, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Taraftarının desteğiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının tarihi için geri sayım başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçına Ajax karşısında çıkan temsilcimiz Galatasaray, 3-0 skorla deplasmanda galibiyete ulaştı. Önceki 2 maçını da kazanan sarı kırmızılılar galibiyet serisi hedefinde.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanıyor.
Maç biletlerinin ise maça bir hafta 10 gün kala satışa çıkması bekleniyor.
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00