Gargara alkolmetreyi ilk 20 dakikada yanıltıyor

Yapılan araştırmalar, gargara gibi ağız bakım ürünlerinin nefes alkol test sonucunu etkilediğini ve testin ilk 20 dakika içinde yapılması durumunda yanıltıcı sonuçlara neden olabileceğini gösteriyor. Bunun son kurbanı ise diş ağrısı çeken Avukat Onur Mirici. Gargara yaptıktan sonra çevirmeye giren Mirici, polis ekiplerinin yaptığı test sonrası 1.12 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan Mirici, konuyu yargıya taşıdı. Yapılan kan testinde alkol oranının 0.10 çıkmasıyla ceza mahkemede iptal oldu. Gargaranın, dikkatli ve özenli yapılması gerektiğini vurgulayan Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Chris Kenyon, "Alkol bazlı gargaranın kısa süreli kullanımı güvenli olabilir ancak bulgularımıza ve diğer kanıtlara dayanarak uzun süreli kullanımını önermem" dedi. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından da yayımlanan bir makaleye göre, "Gargara kullanıldıktan hemen sonra yapılan nefes alkol testlerinde pozitif sonuç çıkabilir" ifadeleri yer alıyor.