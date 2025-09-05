GastroSanat Merkezi meslek sahibi yapıyor

Fatih Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan GastroSanat Merkezi, kadınlara meslek edindirme ve üretim imkânı sunuyor. Çanta yapımından pide atölyelerine kadar farklı alanlarda açılan kurslarda, katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de üretim sürecini birebir deneyimliyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, merkezin kadınlara sunduğu katkıya dikkat çekerek şunları ifade etti: "Sanat, lezzet ve emeğin bir arada olduğu bu merkezde kadınlarımızın ortaya koyduğu gayret bizler için çok kıymetli. Burada yalnızca el becerileri gelişmiyor, aynı zamanda dostluklar kuruluyor, özgüvenler artıyor. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren GastroSanat eğitimlerine başvurular sürüyor. Programa katılmak isteyenler, karinca. suricifatih.com adresinden kayıt başvurularını gerçekleştirebiliyor.