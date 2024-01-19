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Giriş Tarihi: 19.1.2024 17:01 Son Güncelleme: 19.1.2024 17:16

Gazeteci Hrant Dink cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anıldı

Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gazeteci Hrant Dink cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anıldı

Agos Gazetesinin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde toplananlar, Dink'in silahla ateş edilerek öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp mumlar yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler ile Agos gazetesi bırakıldı. Gazetenin olduğu binaya da üzerinde "Cinayet 17 yaşında" yazılı Hrant Dink'e ait bir fotoğraf asıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören dolayısıyla Şişli Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatıldı. Binlerce insanın katıldığı Agos Gazetesi önüne giden bütün yollar kapatıldı. Sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden bir konuşması dinletildi.

Balkonda konuşan arkadaşı Oya Baydar, özel bir insan olan Dink'in 17 yıl önce katledildiğini hatırlatarak, "Her yıl burada buluşuyoruz, 'Hepimiz Hrant'ız' diye bağırıyoruz. 17 yıldır her 19 Ocak'ta hepimizin içinde doğuyorsun. Selam seninle aynı değerleri paylaşanlara." dedi.

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Gazeteci Hrant Dink cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anıldı
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