Gazi İsmail Kumartaşlı’nın acı hatırası: 20 yıl sonra şehit arkadaşıyla son anlarını paylaştı

2004 yılında Şırnak'ta terör örgütünün yaptığı hain bir saldırı sonucu, devresini kucağında şehit veren ve ağır yaralanarak gazilik mertebesine ulaşan İsmail Kumartaşlı, bu zorlu yaşam mücadelesinin 20. yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, 11 Temmuz 2004 tarihinde Güçlükonak'ta bir mayın patlaması sonucu yaşadığı kahramanlık hikâyesini ve o anın etkilerini anlattı.

"DEVREM BEN VURULDUM"

Kumartaşlı'nın paylaşımında, Şeyho Şişman isimli silah arkadaşını kucağında can verirken yaşadıkları ve "Devrem ben vuruldum" sözleriyle şehit düşen arkadaşının hikayesi yüreklere dokunuyor. Silah arkadaşının şehit olduğu andan itibaren geçen 20 yıl içinde yaşadığı acıları ve anıları dile getiren Gazi Kumartaşlı, şehidin babası Mehmet Şişman'a da Allah'tan rahmet diledi.

VATAN SEVGİSİ SÖNMEYEN BİR GAZİ

Gaziliğinin 20. yılında dahi, asker üniforması olmadan da olsa, vatanına ve milletine hizmet etmek için var gücüyle çabalayan Kumartaşlı, son nefesine kadar bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. Türk varlığının kıymetini vurgulayan Kumartaşlı, yaşanan olayların ve şehitlerin anısının unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Bu paylaşım, hem bir dönemin acı hatıralarını tekrar gündeme getiriyor hem de vatan sevgisinin ebedi olduğunu gösteriyor.