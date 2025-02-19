Gaziantep Havalimanı’nda gizemli cisim paniği: Meğer 186 yıl önce de…

Gaziantepli tarihçi Dr. Murat Dağ, konuyla ilgili haberler üzerine sosyal medya hesabından bir belge paylaşarak benzerinin 1829 yılında da gerçekleştiğini açıkladı.

Gaziantep Havalimanı'nda önceki gece saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce, durumu kontrol kulesine iletti. Güvenlik amacıyla havalimanı, uçak kalkış ve inişlerine tedbiren kapatıldı. Heyecana neden olan gelişme sonrası havalimanında alarm durumuna geçilirken, bölgede araştırma başlatıldı.

Radarlardan yapılan taramalar ve güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmada olumsuzluğa rastlanmaması üzerine yeniden uçak kalkış ve inişleri başlarken, görülen cismin bir drone olabileceği belirtildi. Öte yandan Gaziantepli tarihiyle ilgili araştırmalarıyla bilinen yazar Dr. Murat Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada benzer bir olayın 1839 yılında görüldüğünün resmi kayıtlara yansıdığını açıkladı.

BENZER OLAY 186 YIL ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞ

"Benzer vak'a, 1839'da Ayıntab'da görülmüş" diyen Dağ, o dönemde yayınlanan bir eserde yer alan bilgileri şöyle paylaştı: "Kıble ve şark arasında bir büyük sini kadar bir ulu nûr göründü. Ufuk gündüz gibi aydınlandı ve ışıldadı. Herkesi büyük bir korku sardı ve duaya yalvarışa yönelindi. Sonra o ulu nûr semada parça parça olup yeryüzüne düşmeye başladı."