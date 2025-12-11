Gaziantep Hayvanat Bahçesi simgesini kaybetti: Zürafa Şakir yaşamını yitirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin kurulduğu dönemde Atatürk Orman Çiftliğinden getirilen ve kentin en sevilen canlılarından biri olan Şakir, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Doğal yaşamında ortalama 17-18 yıl yaşayan zürafaların ömrü dikkate alındığında, Şakir oldukça ileri bir yaşa ulaşmış, son dönemlerinde ise veteriner hekimlerimizin özel bakım ve tedavi süreçleri titizlikle sürdürülmüştür. Hareket kabiliyeti yaşlılığa bağlı olarak azalmış olsa da ekibimiz tüm destek uygulamalarını büyük bir özenle yürütmüştür. Şakir'in yıllar boyunca sağlıklı şekilde yaşamını sürdürebilmesi, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın uzman veteriner kadrosunun bilimsel yaklaşımı, düzenli kontrolleri ve özverili bakımları sayesinde mümkün olmuştur. Kentimizin hafızasında özel bir yeri olan Şakir'in kaybı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ailesini derinden üzmüştür" denildi.

MÜZMİN BEKARDI

Zürafa Şakir, uzun yıllar boyunca bahçede yalnız yaşaması nedeniyle kamuoyunda müzmin bekar olarak tanınmış, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan arayışların ardından 10 yıl önce Kayseri'den getirilen Selvi adlı zürafa sayesinde yalnızlıktan kurtulmuştu. Barınağı balonlarla süslenen Şakir Selvi ile birlikte yaşadığı geniş alanda çocuklar başta olmak üzere gelen ziyaretçilerden yoğun ilgisi görüyordu.