Gaziantep lezzete koşuyor

Gaziantep, gastronomi ve spor turizmini birleştiren "Gurme Run" adlı Türkiye'nin ilk gastronomi temalı yarı maratonuna hazırlanıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yarın düzenlenecek etkinlik, kentin UNESCO tescilli mutfağını ve kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. Her yaştan katılımcıya açık olan Gurme Run, farklı koşu kategorileri sunuyor. Bugün çocuklara özel Kids Run, yarın ise 5K, 10K, 21K (yarı maraton) ve 21K Relay (üçlü takım) yarışları gerçekleştirilecek. Yarış rotası, katılımcıların yerel lezzet duraklarını, tarihi mekânları ve eğlence alanlarını keşfetmesini sağlayacak. HKÜ, etkinliğe 50 gönüllü öğrencisiyle destek veriyor. Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, etkinliğin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Özellikle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, sporculara sağlık desteği sunarak hem mesleki bilgilerini uygulayacak hem de topluma katkıda bulunacak.