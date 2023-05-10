Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran’da açılacak

Tam kapasiteyle 15 Haziran'da vatandaşlara hizmet vermesi planlanan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hummalı bir çalışma devam ediyor. 8 bin personelin büyük bir gayretle çalıştığı çalışmalarda hastanenin yüzde 85'lik kısmı hizmete hazır aldı. Kalan bölümlerindeki iç düzenlemeler de devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur, hastaneyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere bilgi veren Fatma Şahin, hastanenin yapımı sürerken bölgedeki yeni yolların açılmasından tutun da asfaltlamasına kadar birçok çalışmayı eş zamanlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

HEYECANLI VE GURURLUYUZ

Başkan Şahin, hastanenin hizmete girecek olmasından dolayı çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek, "Olağanüstü bir gayret ile olağanüstü bir iş çıktı. Ne kadar hızlı, cesaretli ve büyük bir iş yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterebileceğimiz bir işi tamamladık. Biz karıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkaran bir ekibin parçasıyız. Burada yaşanan Covid-19 Salgını şunu gösterdi ki, aldığımız nefesi vereceğimizin bir garantisi yok. Şehir Hastanelerinin kıymetini çok daha iyi anladık. O yüzden Cumhurbaşkanımızın vizyonunu, 85 milyon insanın sağlığını koruyacak alt yapıyı nasıl güçlendirdiğini gösterdi. Bizim şehrimizin de böyle bir hastaneye çok ihtiyacı vardı. Bu bir takım çalışmasıdır. Bugün Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri olarak Şehir Hastanesinin erişilebilirliğini, Çevre Yolu Bağlantısı, karayolları ile girişini ve toplu taşıma ile birlikte tüm şehrin buraya en kısa sürede ulaşımını sağlayacak Ulaşım ve Toplu Taşıma Master Planını çalıştık. Çevre düzenlemesi konusunda çalışmalar yaptık" dedi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çevre yolundan 10 dakika içerisinde Şehir Hastanesi'ne ulaşılabilecek tüm alt yapının çalışıldığını dile getiren Başkan Şahin, "Bir yıl boyunca ciddi imalat yapıldı, ciddi bir bütçe harcandı. Fen İşleri Daire Başkanlığımız çok büyük yollar açtı, Kent Estetiği bölümümüz de peyzaj düzenlemeleri yaptı. Bugün Büyükşehir olarak bunu çalışmış olmanın ve bu hastanenin ihtiyaçlarını, lojistiğini sağlamak önemli bir başarı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hastane Teknik Müdürü Pamir Gökalp ise, bin 87 yatak, 199 yoğun bakım ünitesi, 60 yeni doğan ünitesi, 334 poliklinik, 63 ameliyathane, 5 MR görüntüleme cihazı, 18 x-ray röntgen cihazı, 3 floroskopi cihazı, 1 SPET-CT, 1 PET-CT ile hizmet verecek hastanenin yüzde 85'lik kısmının tamamlandığını, kalan bölümün de 15 Haziran gününe kadar tamamlanacağını bildirdi.

HASTALAR EN İYİ HİZMETİ ALACAK

Hastanede üst düzey sağlık hizmeti verileceğini kaydeden Gökalp, "Burada yer alan bazı cihazlar başka hastanelerde yok. 1024 kesimli bilgisayarlı tomografi cihazımız ilk kez kullanılacak. Bu cihaz ile tanı ve tedavide önemli kolaylıklar sağlanacak. Hastanemizin 4 bin 500 araçlık otoparkı var. Bloklar arasında 20 adet yürüyen merdiven mevcut. Toplamda 114 adet asansörümüz var. Hastalar sağlık hizmetini en iyi koşullarda alacak" diye konuştu.