Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerde ciddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve Organize Sanayi Bölgesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.