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Giriş Tarihi: 8.06.2026 18:02 Son Güncelleme: 8.06.2026 18:09

Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA
Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerde ciddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve Organize Sanayi Bölgesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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