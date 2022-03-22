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Giriş Tarihi: 22.3.2022 22:07

Gaziantep'te berber dükkanına silahlı saldırı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te berber dükkanına silahlı saldırı

Gaziantep’te bir kişi berber dükkanını silahla taradı. Olayda bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde dükkanında meydana geken olayda, fabrika işçisi Mehmet Demir (25), arkadaşı Muhammet Can (25) ile birlikte geldiğu berber dükkanında traş olurken, işyerinin önüne gelen bir kişi içeriye kurşun yağdırdı. Saldırıda vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Demir ve arkadaşı Can ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Demir, kurtarılamazken ağır yaralanan Can yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıdan sonra kaçan ve maktulun akrabası olduğu iddia edilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te berber dükkanına silahlı saldırı
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