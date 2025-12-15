Gaziantep’te ekiplere 210 yeni araç teslim edildi

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, emniyet ve jandarma teşkilatında araç filosunun önemli ölçüde yenilendiğini belirterek, "Bu törenle birlikte emniyet müdürlüğümüz için 156, jandarmamız için de 54 yeni aracı hizmete alacağız. Bu 210 aracın 130 adedini Gaziantepli hayırseverler aracılığıyla aldık. Geçen yıl da emniyet ve jandarmamıza hayırseverlerin desteğiyle 227 araç almıştık. 2 yılda bakanlığımızın da desteğiyle toplam 437 araç almış olduk. Kendi imkanlarımızla yaptığımız takviyelerle 2 yılda 650 civarında yeni araçla filomuzu arttırmış olduk. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarmamız, tüm güvenlik birimlerimiz olarak huzur ve güvenliğiniz için her daim emrinizdeyiz. Bu şehir her bir metrekaresinde en güvenli şehirdir dedirtene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'ARAÇ FİLOMUZU YENİLİYORUZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güvenli şehir mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, "Güvenli şehrin ne anlama geldiğini çeyrek asırdır her görevde bulunmuş bir kardeşiniz olarak, son 10 yılda da Gaziantep'te yerel kalkınmanın başında olan bir kardeşiniz olarak çok iyi biliyorum. Emniyet ve jandarma araç filomuzu yeniliyoruz. Eski araçların kalkması demek temiz hava demek. Şehrin güvenli olabilmesi için bu çok önemli. Biz güvenli şehiriz, dirençli şehiriz ve bugün dünden daha iyiyiz" diye konuştu.

'ARAÇLARIMIZI YENİLEDİK'

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da konuşmasında son 2 yılda 650 civarında aracı yenilediklerini belirterek, "Hem araç sayımız arttı, hem de araç yaş ortalamamız düştü. Gaziantep halkına, belediyelerimize, STK'larımıza, hayırseverlerimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Onları her zaman yanımızda hissettik. Onların sayesinde araç filomuzun sayısını arttırarak yeniledik" dedi.

'GÜÇ KATACAK'

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ise 54 yeni aracı hizmete aldıklarını belirterek, "Bugün hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle 54 yeni aracımız jandarma envanterine katılıyor. Bu yeni araçlar başarılarımıza destek olacaktır. Yeni araçlarımızın icra edeceğiz görevlere bizlere daha da güç katacağına inanıyoruz" diye konuştu.

ARAÇLAR GÖREVE BAŞLADI

Konuşmaların ardından yeni araçlar sirenler eşliğinde alandan çıkarak resmen göreve başladı. Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve çok sayıda hayırsever katıldı.