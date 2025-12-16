Gaziantep’te feci kaza! Hafif ticari araç ile tır çapıştı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde İslahiye ilçesi Boğzaiçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.C. kontrolündeki Mercedes marka 40 LC 668 plakalı tır ile R.S. idaresindeki 72 DA 704 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası hafif ticari araçta bulunan sürücü R.S. (44), E.S. (11) ve Y.S. (13) 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Nurdağı Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.