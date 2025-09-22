Gaziantep’te feci kaza! Lastiği patlayan minibüs takla attı: 2 ölü, 1’i ağır 8 yaralı

2 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araçtaki Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenmeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.