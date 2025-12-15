Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığa yönelik M.T. hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından jandarma, Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan gümrük kaçağı 1245 kablosuz kulaklık, 321 kablosuz hoparlör, 122 müzik çalar, 118 tıraş makinesi, 67 elektrikli süpürge, 43 tablet, 37 akıllı kol saati, 33 oyun konsolu, 26 hava nemlendirici, 21 kamera ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi M.T. gözaltına alındı.