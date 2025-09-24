Gaziantep’te kaçırılmak istenen çocuk dehşet anları anlattı: “Artık sokağa çıkamıyorum”





"ARTIK SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"



O anları İhlas Haber Ajansı'na anlatan B.B., yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Ben bakkala gittim. Bakkala girip çıktıktan sonra şahısın beni takip ettiğini fark ettim. Sonra çok korktum ve endişelendim. O korkuyla hemen kaçtım. Beni kaçıracağını sandım. Sonra komşular durumu fark etti. O şahsı kovaladılar. Daha sonra da ne olduğunu bilmiyorum. Şahsı arkamda görünce çok korktum. Şahsın beni kaçıracağını sandım. Artık sokağa çıkamıyorum. Çünkü halen korkuyorum. Sadece okula giderken dışarı çıkıyorum" dedi.