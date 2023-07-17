Gaziantep’te ormanlara giriş yasaklandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman yangınları ile mücadele kapsamında Dülükbaba, Burç Hayvanat Bahçesi ve Yamaçtepe Tabiat Parkları ile İbrahimli, Erikçe, Belkıs, Oğuzeli ve Kıraçtepe orman parklarında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen alanlara ateş yakılmaması kaydıyla girişlerin serbest olduğuna dikkat çekilerek, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında diğer ormanlık alanlarına girişlerin ise 1 Ekim 2023 tarihine kadar tümüyle yasaklandığı belirtildi.

PİKNİKÇİ SAYISI 100 BİNİ GEÇİYOR

Gaziantep'te havaların ısınmasıyla birlikte Dülükbaba, Burç ve Erikçe Tabiat parklarında günlerce binlerce kişi mangal yaparken, hafta sonları bu rakam 100 bini geçiyor.