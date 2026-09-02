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Giriş Tarihi: 2.09.2026 21:28 Son Güncelleme: 2.09.2026 21:33

Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı.

İHA
Gaziantep’te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BBD 096 plakalı beton mikseri ile H.D. idaresindeki 44 ACB 038 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada beton mikseri sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü H.D., eşi M.D. ile çocukları A.D. ve Y.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı


Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#İSLAHİYE #GAZİANTEP #112 ACİL SAĞLIK

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Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
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