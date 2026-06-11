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Giriş Tarihi: 11.06.2026 19:38 Son Güncelleme: 11.06.2026 20:24

Gaziantep’te saman balyası yüklü tırda yangın

Gaziantep’te saman balyası yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Gaziantep’te saman balyası yüklü tırda yangın
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Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kuzey ve doğu gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Y. yönetimindeki 14 ADD 293 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'te saman balyası yüklü tırda yangın

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ettikten sonra durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken otoyoldaki trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı.
Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

#GAZİANTEP #ADANA #TARSUS

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Gaziantep’te saman balyası yüklü tırda yangın
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