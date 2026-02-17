Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Giriş Tarihi: 17.02.2026 21:31

Gaziantep'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu, girdikleri kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilogram altın çaldı. Olay sonrası altınlarla kaçan saldırganlardan 2’si polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli ve çalınan altınları arama çalışmaları devam ediyor.

İHA
Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vatan caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.P.Ç.(17) ve E.Y.Ç. (17) isimli 3 soyguncu, kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilogram altını çalarak kaçtı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kuyumcuda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından çalışma yapan polis ekipleri, kaçan saldırgandan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa sürede yakaladı.

Ekiplerin diğer soyguncu E.Y.Ç. ve çalınan yaklaşık 1 kilogram altını arama çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

