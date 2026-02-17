Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vatan caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.P.Ç.(17) ve E.Y.Ç. (17) isimli 3 soyguncu, kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilogram altını çalarak kaçtı.

Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kuyumcuda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından çalışma yapan polis ekipleri, kaçan saldırgandan İ.P. ve İ.P.Ç.'yi kısa sürede yakaladı.

Ekiplerin diğer soyguncu E.Y.Ç. ve çalınan yaklaşık 1 kilogram altını arama çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.