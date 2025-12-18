Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi! Marulların altında...

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.
MARULLARIN ALTINA SAKLAMIŞLAR
Hassas burunlu dedektör köpek destekli operasyon çerçevesinde 3 adres ile 1 iş yerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 22 kilo 219 gram skunk ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin poşetlerin içerisindeki marulların altına saklanmış halde bulunması dikkat çekti.
6 ADET SİLAH İLE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
S.M.D. ve B.T. isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 parça halinde 3 gram esrar, 25 adet tabanca fişeği, 15 adet tüfek kartuşu, 4 adet tabanca şarjörü, 5 adet tüfek şarjörü ve 2 adet kesici alet ele geçirilerek, 2 şüpheli gözaltına alındı.