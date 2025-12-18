Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi! Marulların altında...
Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:44

Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi! Marulların altında...

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonlarında 22 kilo skunk ile çok sayıda silah ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin poşetlerin içerisindeki marulların altına saklanmış halde bulunması dikkat çekti.

İHA Yaşam
Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi! Marulların altında...
  • ABONE OL

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı.

MARULLARIN ALTINA SAKLAMIŞLAR

Hassas burunlu dedektör köpek destekli operasyon çerçevesinde 3 adres ile 1 iş yerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 22 kilo 219 gram skunk ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin poşetlerin içerisindeki marulların altına saklanmış halde bulunması dikkat çekti.

6 ADET SİLAH İLE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

S.M.D. ve B.T. isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 parça halinde 3 gram esrar, 25 adet tabanca fişeği, 15 adet tüfek kartuşu, 4 adet tabanca şarjörü, 5 adet tüfek şarjörü ve 2 adet kesici alet ele geçirilerek, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan toplam 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi! Marulların altında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz