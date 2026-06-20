Gaziantep’te YKS yolunda feci kaza:1’i ağır 2 öğrenci yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör