Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te YKS yolunda feci kaza:1'i ağır 2 öğrenci yaralandı
Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:30

Gaziantep'te YKS yolunda feci kaza:1'i ağır 2 öğrenci yaralandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'ye yetişmek için yola çıkanların olduğu otomobil, kavşakta tır ile çarpıştı. Kazada sınava girecek olan 2 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı.

İHA Yaşam
Gaziantep’te YKS yolunda feci kaza:1’i ağır 2 öğrenci yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış Mahallesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

1'İ AĞIR 2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Fatih İnal ile araçtaki diğer öğrenci Ahmet İnal (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te YKS yolunda feci kaza:1'i ağır 2 öğrenci yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA