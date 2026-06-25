Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’den kentsel dönüşüm mesajı: Somut ihtiyaca dönük çözümler üretiyoruz

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, medya temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada; gündem, basın çalışmaları ve belediyenin son bir yılda hayata geçirdiği hizmetler değerlendirildi.

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı programına medya temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Eray Karadeniz, kahvaltının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Millet bahçesinin yemyeşil doğasında yapılan buluşmada, basın mensuplarıyla fidan dikimi etkinliği de gerçekleştirildi.

SON BİR YILIN HİZMETLERİ KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINDI

Eray Karadeniz, kahvaltı sonrası medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünde, belediyenin son bir yılda hayata geçirdiği hizmetler ve devam eden projeler detaylı şekilde değerlendirildi. Sağlıktan eğitime, kültür-sanattan spora, sürdürülebilirlikten kentsel dönüşüme ve sosyal belediyecilik alanında yürütülen çalışmalara kadar birçok konu başlığı ele alındı.

Eray Karadeniz, ilçede gençlere ve çocuklara yönelik yapılan çalışmalara verdiği önemin bir kez daha altını çizdi. Karadeniz, yürütülen çalışmalar kapsamında toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarını belirterek, özellikle gençlerin gelişimini destekleyen projelere öncelik verildiğini ifade etti. Karadeniz, kültür ve sanat faaliyetlerinin artırıldığını, spor alanında ise yeni tesis ve etkinliklerle ilçenin daha aktif bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SOMUT İHTİYACA DÖNÜK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

İlçede son zamanlarda büyük ivme kazanan kentsel dönüşüm konusu ile ilgili soruları yanıtlayan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gaziosmanpaşa'nın kentsel dönüşüm hikâyesi, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımız, kentsel dönüşümle ilgili ilk adımları ilçemizde başlattı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, kentsel dönüşümde çalışmalarımızda da en önemli rehberimiz. Geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin durdurulmak zorunda kalındığı süreçler de yaşandı. Bizler de kentsel dönüşümü somut gerçeklerle ele aldık. Somut ihtiyaca dönük çözümler üreterek çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Hak sahiplerini ortak menfaatte ve eşit koşullarda bir araya getirecek bir uzlaşma süreci başlattık. Aynı zamanda 16 mahallemizde de tek bir imar planını hayata geçirdik. Yüzölçümü küçük, yeşil alanı az olan bir ilçede yaşıyoruz. Yeşil alanı artırmak amacıyla yüksek katlı, dirençli binalar planlıyoruz. Bu nedenle en önemli teşvikleri de ada bazlı dönüşümlerimizde yaptık. Bu süreçte bize her zaman destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eray Karadeniz, yıllar önce başlatılan projelerin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının önemine dikkat çekerek, "13 yıl önce başlayan bir projenin anahtar teslimini yapmak bizlere nasip oldu. Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği projeleri tamamlayarak hizmete sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"MİLLET BAHÇEMİZİ ŞEHRİN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRDİK"

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nin ilçenin en önemli yaşam alanlarından biri haline geldiğini belirten Eray Karadeniz, "Millet Bahçemiz ilk hizmete açıldığında yaklaşık 60 dönümlük bir alana sahipti. Yaptığımız çalışmalarla bu alanın büyüklüğünü iki ila üç kat artırdık. Kapalı kaldığı dönemde kuruyan ve zarar gören ağaçların yerine yenilerini dikerek yeşil dokuyu yeniden canlandırdık. Göreve gelir gelmez bu alanı baştan sona yenileyerek vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirebileceği, ilçemize yakışır bir yaşam alanı haline getirdik" dedi.

Millet bahçesinin her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap veren sosyal donatılarla zenginleştirildiğini ifade eden Eray Karadeniz, "İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve kafeterya bölümleri bulunan millet bahçemizi daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz su sporları alanlarıyla birlikte burası çok daha hareketli ve cazip bir merkez olacak. Ayrıca TEM Otoyolu'ndan sağlanacak yeni bağlantı sayesinde millet bahçemiz daha kolay ulaşılabilir hale gelecek ve çok daha fazla misafiri ağırlayacak" diye konuştu.

Programının ardından gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğiyle sona eren buluşma, hem fikir alışverişine hem de çevre bilincine katkı sağlayan anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Eray Karadeniz, medya temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Gaziosmanpaşa'nın geleceğine değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör