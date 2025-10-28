Gaziosmanpaşa’da kavga: 1 ölü, 3 yaralı! Tartışmanın sebebi belli oldu!

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde iki grup arasında birbirilerine yan bakma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken taraflardan bir kişi elindeki silahla karşı tarafa birden fazla kez ateş etti. Kurşunlar, karşı taraftan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen Fatma K.'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Deniz Başgürboğa
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalarda olay sırasında iki taraftan da olduğu belirlenen 12 kişi Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun yaşlarının 18 yaşındaki küçük olduğu öğrenildi. Olayın iki grup arasındaki yan bakma tartışması yüzünden yaşandığı öne sürülürken soruşturma sürüyor.