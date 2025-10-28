Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da kavga: 1 ölü, 3 yaralı! Tartışmanın sebebi belli oldu!
İstanbul Gaziosmanpaşa’da aynı mahallede oturan 2 grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri çoğunun yaşı küçük 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri sürerken yaralananlardan 59 yaşındaki Fatma D. ‘nin ise olayla bir alakasını olmadığı ve ayaklarından yaralandığı öne sürüldü. Öte yandan kavganın çıkış sebebi belli oldu.

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde iki grup arasında birbirilerine yan bakma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken taraflardan bir kişi elindeki silahla karşı tarafa birden fazla kez ateş etti. Kurşunlar, karşı taraftan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen Fatma K.'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

11 KOVAN BULUNDU

Olayda yaralananlardan 18 yaşındaki Deniz Başgürboğa kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ile ilgili arama çalışması başlattı. Ekipler olay yerinde 11 boş kovan ele geçirdi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda olay sırasında iki taraftan da olduğu belirlenen 12 kişi Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun yaşlarının 18 yaşındaki küçük olduğu öğrenildi. Olayın iki grup arasındaki yan bakma tartışması yüzünden yaşandığı öne sürülürken soruşturma sürüyor.

