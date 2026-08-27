Gaziosmanpaşa’da dehşete düşüren anlar! Yük asansörü 4’üncü kattan işçinin üzerine düştü

İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise düşen asansör ve çevresinde inceleme yaptı.

Gaziosmanpaşa'da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada