Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa’da dehşete düşüren anlar! Yük asansörü 4’üncü kattan işçinin üzerine düştü
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:48

Gaziosmanpaşa’da dehşete düşüren anlar! Yük asansörü 4’üncü kattan işçinin üzerine düştü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da meydana gelen olay yürekleri burktu. Yük asansörü 4’üncü kattan düşerek bir işçiyi ağır yaraladı. Dehşete düşüren anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Gaziosmanpaşa’da dehşete düşüren anlar! Yük asansörü 4’üncü kattan işçinin üzerine düştü
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Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. (25), 4'üncü kattan yük asansörüne bindi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü.

İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise düşen asansör ve çevresinde inceleme yaptı.

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ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, işçinin bulunduğu yük asansörünün bir anda 4'üncü kattan aşağıya düştüğü, çevredeki çalışanların ise arkadaşlarının yardımına koştuğu görüldü

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #GAZİOSMANPAŞA

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Gaziosmanpaşa’da dehşete düşüren anlar! Yük asansörü 4’üncü kattan işçinin üzerine düştü
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