Gazipaşa’da 2 yaşındaki çocuk kayboldu: Arama çalışmaları başladı

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Beyrebucak Mahallesi'nde 2 yaşında Suriye uyruklu bir çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar doğrultusunda olay yerine jandarma, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Arama Kurtarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra İHH Arama Kurtarma 3 araç ve 15 personel ile, AFAD ise 2 araç, 6 personel ve bir drone desteğiyle katıldı. Kayıp çocuk için arama çalışmaları tüm hızlıyla devam ediyor.