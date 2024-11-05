Gazlı içecekler sağlığını mahvetti

İnternet fenomeni olan uzman bir doktor, tam 10 yıl boyunca her gün gazlı içecek tüketen bir adamın yaşadıklarını açıkladı. Sputnik'te yer alan habere göre doktorun aktardığı vakada, adam günde onlarca bardak gazlı içecek içmesi sonunda geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açtı. Başlangıçta hiçbir sorun yaşamasa da sonunda sağlığı ağır darbe aldı. Bir süre sonra ayakta durmakta zorlanmaya başladı ve sürekli olarak idrara çıkmak zorunda kaldı. Durumu giderek kötüleşince, ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptıkları testlerde kanında çok yüksek seviyede şeker ve ciddi potasyum eksikliği tespit edildi. Ayrıca böbrekleri de işlevini kaybetmeye başladı, kasları ise parçalanmaya yüz tuttu.