SON DAKİKA | Dünyanın Gazze utancı! İsrail çocuk demeden katlediyor insanlık seyrediyor

Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal planına tepkiler sürerken her geçen gün açlık ve bombalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artıyor.
Barbar İsrail'in stratejik bir şekilde aç bıraktığı Gazze Şeridi'nde 2'si çocuk 5 Filistinli daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece dünyanın gözü önünde Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü çocuk 217'ye yükseldi.
Alhendawi, "Gazze'deki çocuklar İsrail yetkilileri tarafından kasıtlı olarak aç bırakılıyor. Bu, insani yardım kuruluşlarının aylardır uyardığı, tamamen öngörülebilir ve önlenebilir bir trajedi" dedi.
'YÜREK PARÇALAYICI'
Al Jazeera'ya konuşan Gazze'de üç hafta görev yapan İngiliz sağlık görevlisi Sam Sears, bölgede yaşanan dramı anlattı. Sears, patlama, şarapnel ve kurşunların isabet ettiği çocukları ceset torbalarına koymanın yürek parçalayıcı olduğunu belirtti.
Tüm ailesini kaybetmiş çocukların yaşadığı acı ve hüzne dikkat çekti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzünlenen saldırıda annesini kaybeden küçük kızın feryadı yürekleri burktu.
Küçük kız, at arabasında taşınan annesinin naaşı başında "Keşke senin yerinde ben olsaydım anneciğim" feryadıyla gözyaşı döktü.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım alabilmek için bekleyenlerin de olduğu en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi.
Yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında düşen yardım kutusunun çarptığı 14 yaşındaki Muhanned Iyd hayatını kaybetti. Böylece İsrail ablukası sebebiyle havadan atılan yardımların yol açtığı can kaybı 23'e çıktı.
7 Ekim 2023'ten beri saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 61 bin 430'a, yaralı sayısı da 153 bin 213'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
'ÇOCUKLARIMIZA MERHAMET EDİN'
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze Şeridi'nde Filistinliler bir parça yardım alabilmek için ölümü göze alarak geldikleri sözde yardım dağıtım noktalarında kurşunların hedefi oluyor.
İnsanların aileleri için hayatını tehlikeye attığını belirten bir Filistinli, "Kendimiz için bir şey istemiyoruz ama çocuklarımıza merhamet edin" dedi.