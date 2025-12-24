Gazze’de İsrail saldırısında öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab’ın hikayesi film oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle, Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatarak Gazze'yi konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, kamu yöneticileri ve iş insanları katıldı.

VALİ GÜL 'İNSANLIK DRAMINI BEYAZ PERDEDE SEYREDECEĞİZ'

Filmin özel gösterimi öncesi konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Gazze'deki yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak bir insanlık dramını beyaz perdede seyredeceğiz sinemada. İstanbul'umuzda bunun daha çok duyulmasın herkesin zulümden haberdar olabilmesi için gerçek hikayeden çıkan bu olaydan dolayı bir kez daha o acıları görebilmemiz için arkadaşlarımızla birlikte bu filmi birlikte izleyeceğiz. Vefat edenlere Allahtan rahmet diliyoruz. Zalim, katil İsrail'i kahrediyoruz. Allah hak ettiği gibi bu dünyada ölmeden görmemizi nasip etsin. Cezalandırıldığını nasip etsin" şeklinde konuştu.

HAMADA 'TÜRKİYE'YE BU FİLMİN GÖSTERİMİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Hind Rajab'ın yakını Alameerhamoda B.H. Hamada, "Türkiye'ye bu filmin gösterimi için teşekkür ediyoruz. Allahtan Filistinli ve Gazzeli şehitlere rahmet etmesini diliyoruz" dedi.