SON DAKİKA | Gazzeli baba Ömer, savaş, açlık ve umutla dolu hayatını SABAH’a anlattı: Bebek sütünün girişi bile yasak





Çocuklarımıza süt bile bulamıyoruz. Şehirdeki çocukların ve yaşlıların bedenleri zayıf düştü, güçsüzleşti. Artık her gün açlık nedeniyle ölümler oluyor." diyen Ömer A., tüm yaşadıklarına rağmen onurla topraklarını savunmakta kararlılığını ise şu sözlerle anlatıyor: "Bizim hakkımız, topraklarımızı ve Kudüs'ü savunmaktır. Kudüs bizimdir. İsrail er ya da geç yok olacak."