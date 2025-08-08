Gazzeli kadın ve çocuklar için küresel kampanya: İnsanlık, ’Senin İçin’ kampanyasında buluşacak

Göç ve Diaspora Vakfı ile Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği öncülüğünde, Türk ve Arap sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gazze'deki kadınlara destek amacıyla "Senin İçin" kampanyası başlatıldı. Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen kampanyanın basın toplantısına STK temsilcileri katıldı.

Toplantıya Göç ve Diaspora Vakfı'nın Kadın İletişim Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı ile Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Birliği Başkanı Rabab Awad da katıldı. STK'ler adına ortak basın açıklamasını okuyan gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek, İstanbul'un kalbinden sadece bir kampanyayı değil, bir çığlığı, bir direnişi ve bir vicdan çağrısını hep birlikte başlatacaklarını ifade etti. Çiçek, Dünya Kadınlarından Gazze Kadınlarına" sloganıyla yola çıktıklarını, yaşananlara sessiz kalınamayacağını belirterek, "Gazze'de felaketin en ağır yükünü, kadınlar ve çocuklar taşıyor. Gazze'de, bir annenin kucağı boş, bir bebeğin maması yok, bir kadının hayali toprağa gömülmüş durumda. Bu sadece bir kampanya değil, bir vicdan nöbeti, bir insanlık muhasebesi. Bu, yok sayılan bir coğrafyaya, terk edilen bir halkın kadınlarına verilen bir söz." diye konuştu.

İŞTE KAMPANYANIN ETKİNLİKLERİ

50'den fazla ülkedeki kadın kuruluşlarının katılımıyla 14 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında, şehit Filistinli kadınlar için İstanbul'da bir mum yürüyüşü düzenlenecek. Dünya başkentlerinde büyükelçilikler önünde kadınların öncülüğünde barışçıl protestolar yapılacak.

Gazze'deki kadınların direnişini belgeleyen bir fotoğraf sergisi açılacak. Twitter'da 9 Ağustos'ta #seniniçin etiketiyle mesajlar paylaşılacak. Çocuklar için interaktif etkinlikler düzenlenecek. İçinde mama ile bez bulunan 2 bin acil bebek çantası bölgeye ulaştırılacak.